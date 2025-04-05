Бессент раскрыл детали своего разговора с Зеленским о соглашении о недрах

Еще в середине февраля министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Украину и встретился с Зеленским. Вашингтон хотел тогда, чтобы Киев подписал соглашение о полезных ископаемых. Впрочем, глава нашего государства отказался.

В интервью Такеру Карлсону Скотт Бессент изложил собственную версию разговора с Зеленским относительно соглашения о недрах во время своего визита в Киев, передает 24 Канал.

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Что рассказал Бессент

По словам Бессента, президент Зеленский был в настроении подписать соглашение во время встречи с ним. У них была оживленная дискуссия. Тогда министр финансов сказал украинцу, что он прибыл сюда для того, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским и украинским народами и руководствами. На их пресс-конференцию якобы ожидали 50 репортеров. И Бессент поинтересовался у Зеленского: "Вы открыли огромную пропасть как Гранд-Каньон, что мы скажем этим людям?".

Президент Украины якобы ответил следующим образом: "Скажите, что я подпишу соглашение в Мюнхене. Бессент уточнил: "Так вы подпишете соглашение, когда увидите вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио в Мюнхене?".

Зеленский якобы ответил, что "да". Впрочем, известно, что он ее не подписал и в Мюнхене. Затем, по словам Бессента, было много разговоров в течение следующей недели. Тогда администрация Трампа пригласила Зеленского в Белый дом для подписания соглашения.

Американец заметил, что Владимир Зеленский "добрался до Овального кабинета и разрушил то, что было самым легким делом в мире". Министр финансов добавил, что украинцу нужно было лишь "появиться, провести пресс-конференцию". Бессент говорит, что у сторон был запланирован частный обед, за которым украинский президент мог бы поделиться собственными мыслями и жалобами. Чиновник намекнул, что, мол, Зеленскому не нужно было вступать в спор перед камерами. Чиновник напомнил, что все было готово к подписанию соглашения, которое так и не было подписано.

Напомним, что президент Зеленский неоднократно объяснял, почему не дал своим министрам подписать соглашение о недрах во время визита Бессента. Глава государства назвал его неготовым. По его словам, и соглашение не защищало интересы Украины и не содержало никаких гарантий безопасности для нее.

Объяснил президент и почему не подписал соглашение в Мюнхене. Ведь оно содержало очень несправедливые и невыгодные условия для Украины. Зеленский заявил, что соглашение предусматривает выплату Украиной суммы, равной вдвое большей за полученную помощь, что является неприемлемым. "Я не подписываю то, что будет выплачивать десять поколений украинцев", – подчеркнул президент.