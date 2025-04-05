В інтерв'ю Такеру Карлсону Скотт Бессент виклав власну версію розмови із Зеленським щодо угоди про надра під час свого візиту до Києва, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський доручив розслідувати витік проєкту ресурсної угоди, зокрема детектором брехні, – FT

Що розповів Бессент

За словами Бессента, президент Зеленський був у настрої підписати угоду під час зустрічі із ним. У них була жвава дискусія. Тоді міністр фінансів сказав українцю, що він прибув сюди для того, аби показати, що немає жодних розбіжостей між американським і українським народами та керівництвами. На їхню пресконференцію нібито очікували 50 репортерів. І Бессент поцікавився у Зеленського: "Ви відкрили величезну прірву як Гранд-Каньйон, що ми скажемо цим людям?".

Президент України нібито відповів у такий спосіб: "Скажіть, що я підпишу угоду в Мюнхені. Бессент уточнив: "То ви підпишите угоду, коли побачите віцепрезидента Венса і держсекретаря Рубіо у Мюнхені?".

Зеленський начебто відповів, що "так". Втім, відомо, що він її не підписав і у Мюнхені. Потім, за словами Бессента, було багато розмов протягом наступного тижня. Тоді адміністрація Трампа запросила Зеленського в Білий дім для підписання угоди.

Американець зауважив, що Володимир Зеленський "добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що було найлегшою справою у світі". Міністр фінансів додав, що українцеві потрібно було лише "з'явитися, провести пресконференці". Бессент каже, що у сторін був запланований приватний обід, за яким український президент мав змогу б поділитися власними думками і скаргами. Чиновник натякнув, що, мовляв, Зеленському не потрібно було вступати у суперечку перед камерами. Посадовець нагадав, що усе було готове до підписання угоди, яка так і не була підписана.

Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово пояснював, чому не дав своїм міністрам підписати угоду про надра під час візиту Бессента. Глава держави назвав її неготовою. За його словами, та угода не захищала інтереси України і не містила жодних гарантій безпеки для неї.

Пояснив президент і чому не підписав угоду у Мюнхені. Адже вона містила дуже несправедливі і невигідні умови для України. Зеленський заявив, що угода передбачає виплату Україною суми, що дорівнює вдвічі більшій за отриману допомогу, що є неприйнятним. "Я не підписую те, що буде виплачувати десять поколінь українців", – наголосив президент.