Про це стало відомо 5 квітня зі слів джерел в українському уряді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Буде велика зустріч, – Зеленський зробив нові заяви щодо угоди про надра зі США

Зеленський доручив розслідувати витік інформації про ресурсну угоду зі США

Розслідування розгортається на тлі зростання напруженості між Києвом і Вашингтоном. Частина українських чиновників була неприємно здивована новими умовами, запропонованими США, вважаючи деякі з них політично неприйнятними.

Перевірки на детекторі брехні, за інформацією FT, проводили в кількох міністерствах, проте деталей наразі не розголошують. В Офісі президента від коментарів утримались, а в Службі безпеки заявили, що діють відповідно до чинного законодавства.

Перші подробиці проєкту угоди з’явилися в публічному просторі 26 березня – їх оприлюднив нардеп Ярослав Железняк. Наступного дня документ опинився у розпорядженні Financial Times. Вже 28 березня Зеленський заявив про підозрілість витоку й закликав з'ясувати, хто передає чутливу інформацію.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Володимира Зеленського у зриві угоди про надра та сварці з Дональдом Трампом.