"Трамп полон решимости": Волц высказался о минеральной сделке с Украиной

Советник президента США Майк Волц заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной вскоре будет заключено. Президент Трамп готов его подписать.

Украина и США упорно работали над документом в течение выходных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Волца для Fox News.

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Соглашение о полезных ископаемых с США может быть вскоре подписано

Советник президента США Майк Волц прокомментировал ход работы над соглашением о полезных ископаемых с Украиной. Он выразил уверенность, что его вскоре подпишут. Трамп полон решимости его заключить.

Так, соглашение с Украиной будет заключено. Участники переговоров упорно работали в течение выходных. Это в первую очередь касается как министра Бессента, так и президента. Это будет сделано,

– сказал Майк Волц.

Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, над соглашением работают, поэтому его не подписывали на этой неделе, ведь еще есть вопросы, которые стороны обсуждают. Подробностей он не назвал.