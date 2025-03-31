У Путина ответили, подписывали ли с США соглашение по редкоземельным металлам
- Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают проекты, связанные с редкоземельными металлами, но соглашения пока не подписаны.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что некоторые американские компании заинтересованы в проектах в России, и подчеркнул важность работы над двусторонними отношениями между странами.
В Кремле заявляли, что Вашингтон и Москва начали обсуждение проектов, связанных с российскими редкоземельными металлами. При этом никаких соглашений стороны пока не подписывали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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США и Россия не подписывали соглашение о редкоземельных металлах
Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельных металлов.
Однако приспешник Путина отметил, что некоторые американские компании "проявляют интерес к соответствующим проектам в России".
Кроме того, Дмитрий Песков заявил журналисту BBC, что Россия продолжает работать с американской стороной, прежде всего, над "налаживанием наших двусторонних отношений, которые были сильно испорчены предыдущей администрацией" в США. Также страны работают над "несколькими направлениями по мирному процессу в Украине".
Работа продолжается. У нас пока нет ничего конкретного, что мы могли бы или должны сказать вам. Этот процесс затягивается из-за его сложного характера. Президент (Путин – 24 Канал) остается открытым для контакта с президентом Трампом. Телефонный звонок может быть организован быстро, если это необходимо,
– говорит Песков.
В то же время на критику российского диктатора со стороны Дональда Трампа пресс-секретарь Путина ответил, что "часть заявлений была перефразирована" и это "не были прямые цитаты".
К слову, ранее стало известно, что Вашингтон и Москва начали обсуждение проектов, связанных с российскими редкоземельными металлами. Глава российского государственного фонда капитала Кирилл Дмитриев сообщил, что уже есть заинтересованность от некоторых компаний, но конкретные детали не раскрыл.