Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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США та Росія не підписували угоду про рідкісноземельні метали

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Росія та США не підписували документів про спільні проєкти щодо рідкісноземельних металів.

Однак посіпака Путіна наголосив, що деякі американські компанії "виявляють інтерес до відповідних проєктів у Росії".

Окрім того, Дмітрій Пєсков заявив журналісту BBC, що Росія продовжує працювати з американською стороною, перш за все, над "налагодженням наших двосторонніх відносин, які були сильно зіпсовані попередньою адміністрацією" у США. Також країни працюють над "кількома напрямками щодо мирного процесу в Україні".

Робота триває. У нас поки що немає нічого конкретного, що ми могли б або повинні сказати вам. Цей процес затягується через його складний характер. Президент (Путін – 24 Канал) залишається відкритим для контакту з президентом Трампом. Телефонний дзвінок може бути організований швидко, якщо це необхідно,

– каже Пєсков.

Водночас на критику російського диктатора з боку Дональда Трампа прессекретар Путіна відповів, що "частина заяв була перефразована" і це "не були прямі цитати".

До слова, раніше стало відомо, що Вашингтон і Москва почали обговорення проєктів, пов'язаних з російськими рідкісноземельними металами. Глава російського державного фонду капіталу Кіріл Дмитрієв повідомив, що вже є зацікавленість від деяких компаній, але конкретні деталі не розкрив.