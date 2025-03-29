Нет шансов, что Украина подпишет соглашение об ископаемых в том виде, что хотят США, – WP
- Украина отвергает проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США, из-за отсутствия гарантий безопасности и требования возврата поддержки как долга.
- Соглашение предоставляет США "право первого предложения" на инвестиции в энергетику и полезные ископаемые, что вызывает беспокойство в Украине.
- Проект соглашения рассматривается как начальный, но в его текущем виде Украина категорически отказывается его подписывать.
Украина категорически отвергает проект соглашения по полезным ископаемым. Однако это предложение может быть лишь начальным.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
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Может ли Украина подписать новый вариант соглашения о полезных ископаемых
Один из высокопоставленных чиновников рассказал изданию, что нынешний вариант соглашения выглядит, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".
Также издание со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что 55-страничный проект соглашения, который подкармливал Вашингтон и опубликовали в четверг, 27 марта, в Financial Times, является настоящим.
Чиновник отметил, что в документе нет упоминаний о гарантиях безопасности. Кроме того, он рассматривает всю поддержку США, предоставленную Украине во время войны, как долг, подлежащий возврату с доходами от сделки.
Также в новый вариант соглашения предоставляет США "право первого предложения" на все инвестиции, связанные с энергетикой и полезными ископаемыми, что фактически означает передачу Вашингтону контроля над этими секторами.
По словам высокопоставленного чиновника, проект вызывает обеспокоенность в Украине, ведь он переклассифицирует прошлые гранты США как займы, которые нужно вернуть.
Украинский чиновник, знакомый с переговорами, заявил, что новый вариант соглашения может быть лишь начальным, но он "ужасен для Украины".
"Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте. В чем смысл? Они могут согласиться на что угодно, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют дерзко, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции, чтобы потом пойти на минимальные уступки", – резюмировал чиновник.