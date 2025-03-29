Нет шансов, что Украина подпишет соглашение об ископаемых в том виде, что хотят США, – WP

Украина категорически отвергает проект соглашения по полезным ископаемым. Однако это предложение может быть лишь начальным.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также "Угроза для суверенитета Украины": все, что известно о новом варианте соглашения о полезных ископаемых

Может ли Украина подписать новый вариант соглашения о полезных ископаемых

Один из высокопоставленных чиновников рассказал изданию, что нынешний вариант соглашения выглядит, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

Также издание со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что 55-страничный проект соглашения, который подкармливал Вашингтон и опубликовали в четверг, 27 марта, в Financial Times, является настоящим.

Чиновник отметил, что в документе нет упоминаний о гарантиях безопасности. Кроме того, он рассматривает всю поддержку США, предоставленную Украине во время войны, как долг, подлежащий возврату с доходами от сделки.

Также в новый вариант соглашения предоставляет США "право первого предложения" на все инвестиции, связанные с энергетикой и полезными ископаемыми, что фактически означает передачу Вашингтону контроля над этими секторами.

По словам высокопоставленного чиновника, проект вызывает обеспокоенность в Украине, ведь он переклассифицирует прошлые гранты США как займы, которые нужно вернуть.

Украинский чиновник, знакомый с переговорами, заявил, что новый вариант соглашения может быть лишь начальным, но он "ужасен для Украины".

"Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте. В чем смысл? Они могут согласиться на что угодно, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют дерзко, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции, чтобы потом пойти на минимальные уступки", – резюмировал чиновник.