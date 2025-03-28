Он поинтересовался, кто из депутатов делится такой информацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

Смотрите также Зеленский объяснил какие могут быть "красные линии" в соглашении с США о полезных ископаемых

"Я еще не читал, а депутаты уже знают, что будет в соглашении. Интересно, кто эту информацию передает", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что ознакомится с соглашением только после работы над ним юристов. И добавил, что не хочет реагировать на каждый месседж, который появляется в сети.