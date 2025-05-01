Соглашение по ресурсам связало Трампа с Украиной, – NYT

США подписали соглашение с Украиной по полезным ископаемым, которое фактически привязывает Дональда Трампа к будущему страны. Хотя документ не предоставляет Киеву гарантий безопасности, он укрепляет экономические связи между государствами.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Подписанное между США и Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых может иметь далеко идущие последствия – как экономические, так и политические.

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Трамп теперь заинтересован в процветании Украины

И хотя документ не предусматривает гарантий безопасности, он фактически связывает Дональда Трампа с Украиной.

Речь идет о договоре, подписанном между Украиной и США. В документе заложены намерения сотрудничества в добыче и развитии критически важных минералов.

Автор NYT обращает внимание на то, что пока остается не до конца понятно, как это соглашение будет работать на практике. Ожидаемые прибыли могут появиться только через несколько лет, ведь реализация масштабных проектов в добывающей отрасли требует времени, инвестиций и политической стабильности.

Как отмечает издание, соглашение не предусматривает никаких обязательств США по безопасности перед Украиной, однако оно и не создает для Киева долгового бремени в сотни миллиардов долларов, на котором, по данным журналистов, настаивал Трамп.