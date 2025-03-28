Трамп в соглашении об ископаемых требует от Украины возместить всю помощь с процентами, – СМИ

Недавно президент Зеленский сообщил, что США предложили новое соглашение о полезных ископаемых. Как выяснили СМИ, администрация Трампа хочет от Украины полного возмещения помощи, предоставленной Вашингтоном с начала полномасштабного вторжения.

Речь идет о бюджетной, военной и гуманитарной помощи, предоставленные с началом войны в 2022 году. Об этом пишет "ЕвроПравда", которая располагает текстом нового соглашения, передает 24 Канал.

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Какие новые требования Трампа к Украине

Сумма помощи, подлежащей возврату, оценивается в 123 миллиарда долларов, по данным Института Киля. Она имеет статус первоначального взноса в Американско-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития.

Предполагается, что Украина должна конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу без комиссий.

Источниками дохода Фонда станут:

50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины;

50% доходов от инфраструктурных объектов;

Фонд сможет реинвестировать часть доходов в проекты в Украине, получая 50% будущих доходов государства от этих инвестиций.

Соглашение также обязывает Украину погашать "долг" перед США в срок, ведь предусмотрено ежегодное его увеличение на 4%.

Ранее Киев подчеркивал, что безвозвратная помощь США не может быть превращена в долг.