Соглашения без подписи Путина не будет, – Уиткофф

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что ни одна сделка не возможна без согласования главы Кремля Владимира Путина. По его словам, США "должны говорить со всеми".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Уиткоффа для Breitbart News.

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Уиткофф высказался о встрече с Путиным

Стив Уиткофф провел переговоры как с украинским, так и с российским руководством. Несмотря на критику из-за недавней встречи с Владимиром Путиным, он убежден, что действовал правильно, и гордится разговорами, которые он провел.

По мнению Уиткоффа, невозможно эффективно заниматься посредничеством или разрабатывать решения без открытого диалога со всеми сторонами.

Известно, что Стив Уиткофф провел разговоры с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, переговоры были положительными, как и в целом отношения с украинской стороной.

Кроме того, Уиткофф общался с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также непосредственно с Путиным.

Ни одно соглашение невозможно без подписи президента Путина. Он лидер России, поэтому идея не разговаривать с ним – это нечто, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Мы должны говорить со всеми. Со всеми, кто является участником этого конфликта, мы должны вести диалог – и мы не можем просто принять чью-либо версию,

– объяснил спецпредставитель Трампа.

К слову, в новом интервью Стив Уиткофф также высказался о ключевых вопросах, которые нужно решить в войне России против Украины. По его словам, речь идет в частности о деталях относительно оккупированных территорий Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.