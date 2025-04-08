США хотят рассорить Китай и Россию из-за Украины, но план обречен, – The Hill

В США растет количество политиков, которые готовы уступить Украину ради дипломатической игры с Китаем и Россией. Аналитики предупреждают, что повторить "маневр Никсона" уже не удастся.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Hill. В Вашингтоне часть политиков выступает за то, чтобы пожертвовать поддержкой Украины ради стратегического раскола между Москвой и Пекином.

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США пытаются повторить дипломатию Никсона

Но аналитики предупреждают: эта стратегия базируется на мифах и не имеет шансов на успех.

Как пишут эксперты Майкл Мацца и Шей Хатири в издании The Hill, союз России и Китая – не ситуативное партнерство, как в 1970-х, а прочный альянс, построенный на общем видении мира без США. А вот идея США повторить дипломатический прорыв времен Никсона – это "грубая ошибка, основанная на ложном понимании истории".

В 1970-х США воспользовались уже существующим конфликтом между Пекином и Москвой. Идеологическое соперничество, ядерная гонка и пограничная война 1969 года сами по себе раскололи два коммунистических лагеря – без участия Запада.

Сегодня же ситуация противоположная. Китай и Россия не враждуют, а укрепляют стратегическую дружбу. Пекин попросил Путина отложить вторжение в Украину до конца Олимпиады – и тот послушал. А перед войной лидеры подписали меморандум о союзе "без границ".

Обе страны сейчас сотрудничают в сфере ядерных технологий, искусственного интеллекта, космоса и противодействия либеральному мировому порядку.