Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник Евгений Добряк. По его словам, в результате действий Трампа могут пострадать две самые мощные экономики мира: и КНР, и Штаты.

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"И Китай, и США друг без друга не могут существовать. Для КНР это мощные рынки, источник обмена технологий, инвестиционное сотрудничество. Для Штатов – то же самое. Это также вопрос рынков, технологического обмена и всего остального. Если будет такая ситуация с хаотизацией, то пострадают две самые мощные экономики мира: и Китай, и США", – предположил он.

Обратите внимание! Дональда Трамп угрожает Китаю ввести дополнительные 50% пошлины, если Пекин не отменит пошлины на американские товары. Президент США также заявил, что может прекратить все переговоры с КНР.

"Результаты могут быть плачевными"

Евгений Добряк отметил, что Пекин имеет определенные возможности. Китай сейчас делает определенную переориентацию и хочет сближаться с Евросоюзом. Это первый рынок по товарообороту для Китая. Первый – это ЕС. На втором месте были США.

Сейчас Китай делает переориентацию своих рынков, технологических процессов и цепочек. Он сейчас подключает к моментам сближения с Европой страны Центральной Азии, тот же Узбекистан, Казахстан и так далее. Потому что они в определенной степени имеют глубокое сотрудничество с Китаем. Сейчас идет сближение центральноазиатских стран с Европой,

– подчеркнул он.

Пекин выстраивает новые полюса своего геоэкономического взаимодействия. Они найдут выход из этой ситуации. Если Трамп будет продолжать такую же агрессивную политику, то Китай будет действовать совсем по-другому. Также можно наблюдать достаточно серьезные движения КНР в сторону того, чтобы гораздо быстрее решить вопрос Тайваня.

"Я вижу тенденции к тому, что если будет продолжаться эта ситуация, то вопрос Тайваня может решаться в краткосрочной перспективе военным путем присоединения острова к материку. Здесь у меня есть сомнение, что Трамп даст команду всему флоту США зачищать Тайвань", – предположил эксперт-международник.

По его словам, экс-лидер Штатов Джо Байден выстраивал улучшение отношений с Китаем на политическом, экономическом уровнях, где они фактически нивелировали разногласия, которые были. Это свидетельствовало о том, что есть определенная стабилизация, которая может привести к нормальному устойчивому развитию. Тогда можно было прозрачно смотреть и на "ось зла", и на западный мир, который тоже был прогнозируемым.

В сегодняшних действиях, которые администрация США ведет, сложно стратегически определить, чем это закончится. Это может завершиться плачевными результатами во многих регионах мира,

– считает Добряк.

В частности, война России против Украины – это ключевой геополитический фактор, от которого будет зависеть дальнейшее устойчивое развитие и все другие процессы.