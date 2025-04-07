Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник Євген Добряк. За його словами, внаслідок дій Трампа можуть постраждати дві найпотужніші економіки світу: і КНР, і Штати.

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"І Китай, і США один без одного не можуть існувати. Для КНР це найпотужніші ринки, джерело обміну технологій, інвестиційна співпраця. Для Штатів – те ж саме. Це також питання ринків, технологічного обміну і всього іншого. Якщо буде така ситуація з хаотизацією, то постраждають дві найпотужніші економіки світу: і Китай, і США", – припустив він.

Зверніть увагу! Дональда Трамп погрожує Китаю запровадити додаткові 50% мита, якщо Пекін не скасує мита на американські товари. Президент США також заявив, що може припинити всі переговори з КНР.

"Результати можуть бути плачевними"

Євген Добряк зазначив, що Пекін має певні можливості. Китай зараз робить певну переорієнтацію та хоче зближуватися із Євросоюзом. Це перший ринок по товарообігу для Китаю. Перший – це ЄС. На другому місці були США.

Зараз Китай робить переорієнтацію своїх ринків, технологічних процесів та ланцюгів. Він зараз підключає до моментів зближення з Європою країни Центральної Азії, той же Узбекистан, Казахстан і так далі. Тому що вони певною мірою мають глибоку співпрацю з Китаєм. Зараз йде зближення центральноазійських країн з Європою,

– підкреслив він.

Пекін вибудовує нові полюси своєї геоекономічної взаємодії. Вони знайдуть вихід з цієї ситуації. Якщо Трамп буде продовжувати таку ж агресивну політику, то Китай буде діяти зовсім по-іншому. Також можна спостерігати досить серйозні рухи КНР у бік того, щоб набагато швидше розв’язати питання Тайваню.

"Я бачу тенденції до того, що якщо буде продовжуватися ця ситуація, то питання Тайваню може розв'язуватися у короткостроковій перспективі військовим шляхом приєднання острова до материка. Тут у мене є сумнів, що Трамп надасть команду усьому флоту США зачищати Тайвань", – припустив експерт-міжнародник.

За його словами, екслідер Штатів Джо Байден вибудовував покращення відносин з Китаєм на політичному, економічному рівнях, де вони фактично нівелювали розбіжності, які були. Це свідчило про те, що є певна стабілізація, яка може призвести до нормального сталого розвитку. Тоді можна було прозоро дивитися і на "вісь зла", і на західний світ, який теж був прогнозований.

У сьогоднішніх діях, які адміністрація США веде, складно стратегічно визначити, чим це закінчиться. Це може завершитися плачевними результатами у багатьох регіонах світу,

– вважає Добряк.

Зокрема, війна Росії проти України – це ключовий геополітичний фактор, від якого буде залежати подальший сталий розвиток, мир у світі та усі інші процеси.