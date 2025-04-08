Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Hill. У Вашингтоні частина політиків виступає за те, щоб пожертвувати підтримкою України заради стратегічного розколу між Москвою і Пекіном.

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США намагаються повторити дипломатію Ніксона

Але аналітики попереджають: ця стратегія базується на міфах і не має шансів на успіх.

Як пишуть експерти Майкл Мацца та Шей Хатірі у виданні The Hill, союз Росії та Китаю – не ситуативне партнерство, як у 1970-х, а міцний альянс, побудований на спільному баченні світу без США. А от ідея США повторити дипломатичний прорив часів Ніксона – це "груба помилка, заснована на хибному розумінні історії".

У 1970-х США скористалися вже існуючим конфліктом між Пекіном і Москвою. Ідеологічне суперництво, ядерна гонка та прикордонна війна 1969 року самі по собі розкололи два комуністичні табори – без участі Заходу.

Сьогодні ж ситуація протилежна. Китай і Росія не ворогують, а укріплюють стратегічну дружбу. Пекін попросив Путіна відкласти вторгнення в Україну до кінця Олімпіади – і той послухав. А перед війною лідери підписали меморандум про союз "без меж".

Обидві країни наразі співпрацюють у сфері ядерних технологій, штучного інтелекту, космосу та протидії ліберальному світовому порядку.