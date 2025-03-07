Самый большой друг Трампа в Европе, – Березовец о заявлении Мелони по 5 статье НАТО

Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, предложила распространить действие 5 статьи НАТО на Украину. Несмотря на то, что это будет отличаться от полноценного членства в Альянсе, инициатива может стать долгосрочной гарантией безопасности для нашего государства.

Майор ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что Мелони это не просто лидер одной из стран НАТО. Она является главным союзником Дональда Трампа в Европе.

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"У лидера США нет ни с кем таких тесных отношений, как с итальянским премьером. Она единственная из европейских лидеров, кто присутствовал на инаугурации Трампа в Вашингтоне", – заметил он.

Пятая статья НАТО

По мнению Тараса Березовца, слова Джорджии Мелони чрезвычайно ценны, ведь это четкий сигнал того, что идет "зондирование почвы".

Она никогда бы не озвучивала подобных тезисов, если бы не понимала реакции со стороны официального Вашингтона. Никто пока не решается ее критиковать. Все потому, что все знают – Мелони очень близкий союзник американского лидера,

– сказал он.

Принятие решения о распространения действия 5 статьи НАТО для защиты Украины будет зависеть от 32 стран-членов Альянса.

Венгрия или Словакия могут выступать против такого решения. Позиция этих государств будет препятствовать его принятию.

Это (5 статья НАТО для Украины – 24 Канал) очень правильное решение и важная инициатива, но мы понимаем, что ее практически нельзя воплотить из-за оппозиции нескольких стран Альянса. С ними нужно долго работать,

– подчеркнул майор ВСУ.

Он добавил, что амбициозное заявление Джорджии Мелони кому-то может показаться нереалистичным, но, учитывая стремительное развитие событий в политике США, все может кардинально измениться. Возможно, распространение действия 5 статьи НАТО на Украину когда-то будет звучать уже как свершившийся факт.

К слову, Украина положительно восприняла инициативу премьер-министра Италии Джорджии Мелони по распространению 5 статьи НАТО на украинскую территорию без официального членства в Альянсе. Сейчас Киев ведет консультации с итальянскими партнерами, чтобы уточнить детали этого предложения.