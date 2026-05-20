В Китае отреагировали на информацию о тайной подготовке российских солдат

Вчера, 19 мая, в Reuters заявили, что Китай тайно обучал воевать россиян, которые впоследствии отправились на фронт в Украину. В Пекине опровергли эту информацию.

Как Китай опроверг информацию о российских солдатах?

В Китае заявили, что информация от СМИ о тайной подготовке россиян на территории страны – это лишь попытка переложить ответственность за войну на Пекин.

Представитель МИД Китая отметил, что Пекин поддерживает мирные переговоры и в дальнейшем находится на нейтральной позиции по "вопросу украинского кризиса" (в Китае так называют войну России против Украины).

В вопросе "украинского кризиса" Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам,

– заявили в МИД Китая.

В Пекине добавили, что Россия и Украина не должны "провоцировать конфликт" или же "перекладывать вину за войну на другие страны".

Важно! Политолог Вадим Денисенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что визит Путина в Китай готовился достаточно давно. Традиционно в четный год российский президент едет в Китай, а в нечетный – глава Китая едет в Москву. По мнению политолога, Пекин волнует не установление мира в Украине, а важность зайти в переговоры чтобы согласовать, какой будет конфигурация отношений в треугольнике Китай – США – Европейский Союз.

Что известно о встрече Путина с Си Цзиньпином?

Путин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином, где планируется подписать около 40 договоров о сотрудничестве. Основные мероприятия состоятся 20 мая, включая переговоры на тему международных вопросов и развитие торгово-экономического сотрудничества.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине. Визит российского диктатора сопровождался торжественной встречей, в частности, почетным караулом, военным оркестром и символическими мероприятиями на площади Тяньаньмэнь.

Россия и Китай в совместном заявлении поддержали устранение "первопричин украинского кризиса" и соблюдение принципов Устава ООН. Стороны заявили, что "поддерживают все усилия", способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира.