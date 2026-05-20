Як Китай спростував інформацію про російських солдатів?

У Китаї заявили, що інформація від ЗМІ про таємну підготовку росіян на території країни – це лише спроба перекласти відповідальність за війну на Пекін.

Речник МЗС Китаю зазначив, що Пекін підтримує мирні переговори та надалі перебуває на нейтральній позиції стосовно "питання української кризи"(у Китаї так називають війну Росії проти України).

У питанні "української кризи" Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції та докладає зусиль для сприяння мирним переговорам,

– заявили в МЗС Китаю.

У Пекіні додали, що Росія та Україна не повинні "провокувати конфлікт" або ж "переклади провину за війну на інші країни".

Важливо! Політолог Вадим Денисенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що візит Путіна до Китаю готувався достатньо давно. Традиційно у парний рік російський президент їде до Китаю, а в непарний – очільник Китаю їде до Москви. На думку політолога, Пекін хвилює не встановлення миру в Україні, а важливість зайти у переговори щоб узгодити, якою буде конфігурація відносин у трикутнику Китай – США – Європейський Союз.

Що відомо про зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном?

Путін прибув до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном, де планується підписання близько 40 договорів про співпрацю. Основні заходи відбудуться 20 травня, включаючи переговори на тему міжнародних питань і розвиток торгівельно-економічної співпраці.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні. Візит російського диктатора супроводжувався урочистою зустріччю, зокрема, почесною вартою, військовим оркестром та символічними заходами на площі Тяньаньмень.

Росія та Китай у спільній заяві підтримали усунення "першопричин української кризи" та дотримання принципів Статуту ООН. Сторони заявили, що "підтримують усі зусилля", що сприяють встановленню довгострокового і стійкого миру.