Сеть всколыхнули слухи о госпитализации Трампа: как ситуацию прокомментировали в Белом доме
- Слухи о возможной госпитализации Дональда Трампа распространились из-за ограниченного доступа прессы к нему и отсутствия публичных появлений.
- Белый дом оперативно отреагировал на эту информацию.
В субботу, 4 апреля, Белый дом неожиданно ограничил доступ прессы к Дональду Трампу. Из-за этого в сети заговорили о возможном ухудшении состояния здоровья президента и даже его возможной госпитализации.
Как сообщил журналист The Guardian Хьюго Лоуэлл, был объявлен так называемый "информационный локдаун", что означает отсутствие каких-либо публичных появлений президента.
К теме Жить осталось 2 – 4 года: физиотерапевт предположил, какая болезнь у Трампа
Действительно ли Трампа могли госпитализировать?
В Вашингтоне должен был состояться официальный брифинг по ситуации с пропавшим американским военным в Иране, однако несмотря на то, что глава Белого дома якобы находился на месте, запланированный брифинг так и не произошел.
На фоне этого начали распространяться слухи о возможных проблемах со здоровьем президента. Американские медиа и соцсети распространили информацию о якобы госпитализации Дональда Трампа в Национальный военный медицинский центр в Вашингтоне. Эти предположения усилились на фоне его длительного отсутствия на публике в последние дни.
Сообщалось, что Трампа доставили в медицинский центр / Скриншот
В ответ официальный аккаунт Белого дома заявил, что это лишь "конспирологические выдумки", подчеркнув, что Трамп постоянно работает и не прекращает выполнять свои обязанности, даже если временно не общается с прессой.
Со своей стороны представитель Стивен Чеунг подчеркнул, что во время пасхальных выходных Трамп находится в Белом доме, где продолжает работать. По его словам, президент непрерывно выполняет свои обязанности в Овальном кабинете.
Отметим, что после распространенных слухов в сети также появились дополнительные "доказательства" присутствия президента на рабочем месте. В частности, в 17:04 у Западного крыла Белого дома дежурил морпех, что по традиции свидетельствует о пребывании президента в Овальном кабинете.
Несмотря на отсутствие публичных выступлений, во второй половине дня Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, посвященное ситуации вокруг Ирана. В нем он заявил, что в результате масштабного удара в Тегеране якобы были ликвидированы многие иранские военные лидеры.
Что со здоровьем у Трампа?
В январе глава Белого дома признал, что принимает аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, имеет отеки конечностей и проблемы со слухом в шумных помещениях. Ранее он также носил компрессионные носки, но отказался от них, потому что они, по словам Трампа, ему не понравились.
Со своей стороны министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший отмечал, что Трамп иногда ест фастфуд во время путешествий, но в целом придерживается здорового питания и имеет отличное состояние здоровья.
Физиотерапевт Адам Джеймс предположил возможные неврологические нарушения, в частности лобно-височную деменцию, из-за необычной походки, нечеткой речи и трудностей с контролем импульсов.