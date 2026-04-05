Как сообщил журналист The Guardian Хьюго Лоуэлл, был объявлен так называемый "информационный локдаун", что означает отсутствие каких-либо публичных появлений президента.

Действительно ли Трампа могли госпитализировать?

В Вашингтоне должен был состояться официальный брифинг по ситуации с пропавшим американским военным в Иране, однако несмотря на то, что глава Белого дома якобы находился на месте, запланированный брифинг так и не произошел.

На фоне этого начали распространяться слухи о возможных проблемах со здоровьем президента. Американские медиа и соцсети распространили информацию о якобы госпитализации Дональда Трампа в Национальный военный медицинский центр в Вашингтоне. Эти предположения усилились на фоне его длительного отсутствия на публике в последние дни.



Сообщалось, что Трампа доставили в медицинский центр / Скриншот

В ответ официальный аккаунт Белого дома заявил, что это лишь "конспирологические выдумки", подчеркнув, что Трамп постоянно работает и не прекращает выполнять свои обязанности, даже если временно не общается с прессой.

Deranged liberals cook up insane conspiracy theories when @POTUS проходит 12 часов без общения с прессой.



(Они ничего не говорили, когда Байден регулярно ходил по 12 дней без общения с прессой)



Не бойтесь! Президент Трамп буквально никогда не перестает работать. https://t.co/Tu9KvLnYDR - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 4 апреля, 2026

Со своей стороны представитель Стивен Чеунг подчеркнул, что во время пасхальных выходных Трамп находится в Белом доме, где продолжает работать. По его словам, президент непрерывно выполняет свои обязанности в Овальном кабинете.

Отметим, что после распространенных слухов в сети также появились дополнительные "доказательства" присутствия президента на рабочем месте. В частности, в 17:04 у Западного крыла Белого дома дежурил морпех, что по традиции свидетельствует о пребывании президента в Овальном кабинете.

Несмотря на отсутствие публичных выступлений, во второй половине дня Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, посвященное ситуации вокруг Ирана. В нем он заявил, что в результате масштабного удара в Тегеране якобы были ликвидированы многие иранские военные лидеры.

Что со здоровьем у Трампа?