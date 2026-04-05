Як повідомив журналіст The Guardian Г'юго Лоуелл, було оголошено так званий "інформаційний локдаун", що означає відсутність будь-яких публічних появ президента.
Чи справді Трампа могли госпіталізувати?
У Вашингтоні мав відбутися офіційний брифінг щодо ситуації зі зниклим американським військовим в Ірані, однак попри те, що очільник Білого дому нібито перебував на місці, запланований брифінг так і не стався.
На тлі цього почали ширитися чутки про можливі проблеми зі здоров'ям президента. Американські медіа та соцмережі поширили інформацію про нібито госпіталізацію Дональда Трампа до Національного військового медичного центру у Вашингтоні. Ці припущення посилилися на тлі його тривалої відсутності на публіці в останні дні.
Повідомлялося, що Трампа доставили до медичного центру / Скриншот
У відповідь офіційний акаунт Білого дому заявив, що це лише "конспірологічні вигадки", підкресливши, що Трамп постійно працює і не припиняє виконувати свої обов'язки, навіть якщо тимчасово не спілкується з пресою.
Зі свого боку речник Стівен Чеунг підкреслив, що під час великодніх вихідних Трамп перебуває в Білому домі, де продовжує працювати. За його словами, президент безперервно виконує свої обов'язки в Овальному кабінеті.
Зазначимо, що після поширених чуток у мережі також з'явилися додаткові "докази" присутності президента на робочому місці. Зокрема, о 17:04 біля Західного крила Білого дому чергував морпіх, що за традицією свідчить про перебування президента в Овальному кабінеті.
Попри відсутність публічних виступів, у другій половині дня Трамп опублікував допис у Truth Social, присвячений ситуації навколо Ірану. У ньому він заявив, що внаслідок масштабного удару в Тегерані нібито було ліквідовано багатьох іранських військових лідерів.
Що зі здоров'ям у Трампа?
У січні очільник Білого дому визнав, що приймає аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань, має набряки кінцівок та проблеми зі слухом у шумних приміщеннях. Раніше він також носив компресійні шкарпетки, але відмовився від них, бо вони, за словами Трампа, йому не сподобалися.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший зазначав, що Трамп інколи їсть фастфуд під час подорожей, але загалом дотримується здорового харчування і має відмінний стан здоров'я.
Фізіотерапевт Адам Джеймс припустив можливі неврологічні порушення, зокрема лобно-скроневу деменцію, через незвичну ходу, нечітку мову та труднощі з контролем імпульсів.