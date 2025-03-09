Китай не работает с сателлитами: решения Трампа открыли Пекину связи с Украиной

Позиция Китая в мировой политике очень важна, ведь он "захватил" экономически многие страны. За время каденции Джо Байдена Пекин не был заинтересован в сотрудничестве с Украиной, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Пекин, вероятно, уже не считает Украину сателлитом США из-за политики Дональда Трампа. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Михаил Савва, отметив, что теперь Украина и Китай могут сотрудничать.

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Китай заинтересовался сотрудничеством с Украиной

Позиция Китая, по словам политолога, очень важна – он очень жестко экономически контролирует многие страны в мире, которые никогда не пойдут против Пекина. Китай заявил, что это недопустимо, если США и Россия сядут за стол переговоров решать судьбу Европы без европейских стран.

То, что прозвучало из Китая – действительно важное заявление. Китаю важны экономические отношения с Украиной. Прежде всего говорится о логистике. Украина является своеобразным мостом между Западом и Востоком, что является перспективно для Китая,

– подчеркнул он.

Однако есть важный момент – Китай никогда не работает с сателлитами других стран. Китайские чиновники последние годы постоянно повторяли, что Украина – сателлит США. Однако последние заявления и действия Трампа полностью изменили ситуацию, он фактически открыл Пекину возможность сотрудничать с нашей страной.

Интересно! руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко поделился мнением о том, что Пекин заинтересован в завершении войны в Украине для возможности инвестировать деньги в инфраструктуру и участвовать в восстановлении страны.

Заметим, что недавно глава МИД Китая Ван И заявил, что политика Трампа возвращает мир к "закону джунглей" и ставит под угрозу мировой порядок. По его мнению, если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают слабые страны.

Савва добавил, что в то же время заявление из Китая не оттянет от него Россию к США. Экономика страны-агрессора уже фактически интегрирована в экономику Китая на условиях Пекина. Для изменения такой ситуации нужно не только много лет, но и политическую волю. А политические системы России с Китаем намного ближе, чем с США.