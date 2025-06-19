Выжимает максимум из Путина: КНДР могла внести некоторые изменения в договоренности с Россией

Есть информация, что КНДР рассматривает возможность отправить до 25 тысяч человек для работы на российском заводе по производству "Шахедов" в Алабуге. В то же время россияне научат северокорейцев управлять дронами. Россия и Северная Корея продолжают сотрудничество, однако Ким Чен Ын несколько изменил условия.

В частности, Пхеньян отказался отправлять регулярные войска КНДР в Россию и на оккупированные территории Украины для участия в боевых действиях. Это 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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"По состоянию на сейчас сотрудничество на высоком уровне, как и было. Особенностью нынешнего взаимодействия является то, что Ким Чен Ын отказался отправлять регулярные войска непосредственно в Россию и на оккупированные территории Украины для участия в боевых действиях. Он предложил заменить участие в боевых действиях своих военных на людей для работы, разминирования, строительства и так далее", – сказал он.

Обратите внимание! Японское издание NHK написало, что КНДР может отправить 25 тысяч человек на завод по производству "Шахедов" в России. Завод по производству "Шахедов" расположен в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Известно, что в 2025 году Россия планирует нарастить производство до 8 – 10 тысяч дронов-камикадзе. А Пхеньян заинтересован в укреплении собственной армии.

Россия платит большую цену

Александр Мусиенко отметил, что таким образом Ким Чен Ын хочет решить определенные экономические проблемы. Северокорейцы, которых он отправит на работу в России, будут на зарплате у Владимира Путина. Кроме того, он хочет, чтобы эти люди научились и потом проводили такую же деятельность на территории КНДР.

Также нельзя исключать, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу договорился во время визитов в Северную Корею о том, что предприятия военно-промышленного комплекса КНДР в значительной степени будут работать на обеспечение потребностей России в вооружении. Пхеньян дает россиянам дает рабочую силу.

Ким Чен Ын начинает для себя выжимать максимум. Видимо, для него никогда не складывались такие благоприятные условия, когда он может получить обученный персонал. Он может отправлять этих людей на различные работы,

– подчеркнул военнослужащий.

Также Россия будет покупать вооружение у Северной Кореи и платить за это средствами или по другим схемам. Кроме того, Кремль и в дальнейшем будет помогать КНДР в усилении мощностей военно-морских сил. Москва дошла до такого состояния, что вынуждена платить достаточно высокую цену Ким Чен Ыну, который ставит условия, которые выгодны прежде всего ему.