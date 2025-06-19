Зокрема, Пхеньян відмовився відправляти регулярні війська КНДР до Росії і на окуповані території України для участі у бойових діях. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

Читайте також Москва та Пхеньян посилюють співпрацю: КНДР направить до Росії саперів та будівельників

"Станом на зараз співпраця на високому рівні, як і була. Особливістю теперішньої взаємодії є те, що Кім Чен Ин відмовився відправляти регулярні війська безпосередньо до Росії і на окуповані території України для участі у бойових діях. Він запропонував замінити участь у бойових діях своїх військових на людей для роботи, розмінування, будівництва і так далі", – сказав він.

Зверніть увагу! Японське видання NHK написало, що КНДР може відправити 25 тисяч людей на завод з виробництва "Шахедів" у Росії. Завод з виробництва "Шахедів" розташований у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Відомо, що у 2025 році Росія планує наростити виробництво до 8 – 10 тисяч дронів-камікадзе. А Пхеньян зацікавлений у зміцненні власної армії.

Росія платить велику ціну

Олександр Мусієнко зазначив, що у такий спосіб Кім Чен Ин хоче розв’язати певні економічні проблеми. Північнокорейці, яких він відправить на роботу у Росії, будуть на зарплаті у Владіміра Путіна. Крім того, він хоче, щоб ці люди навчилися і потім проводили таку ж діяльність на території КНДР.

Також не можна виключати, що секретар Ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу домовився під час візитів до Північної Кореї про те, що підприємства військово-промислового комплексу КНДР значною мірою будуть працювати на забезпечення потреб Росії в озброєнні. Пхеньян дає росіянам дає робочу силу.

Кім Чен Ин починає для себе витискати максимум. Мабуть, для нього ніколи не складались такі сприятливі умови, коли він може отримати навчений персонал. Він може відправляти цих людей на різні роботи,

– підкреслив військовослужбовець.

Також Росія буде купувати озброєння в Північної Кореї і платити за це коштами або за іншими схемами. Крім того, Кремль і надалі допомагати КНДР у посиленні потужностей військово-морських сил. Москва дійшла до такого стану, що змушена платити досить високу ціну Кім Чен Ину, який ставить умови, які вигідні насамперед йому.