Трамп хочет создать "Совет мира" для Украины по образцу Газы, – FT

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает создание "Совета мира" для Украины по примеру Сектора Газа. Он должен был бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны.

Возглавит совет непосредственно президент США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о возможном создании "Совета мира"?

Как известно, "Совет мира" был частью мирного плана для Сектора Газа при посредничестве Трампа. Председателем этого органа должен был стать сам президент США, а его задачей было координация управления палестинскими территориями.

По словам украинского чиновника, который участвует в переговорах с США, создание аналогичного совета для Украины является важной частью предложений, направленных на завершение войны России против Украины. В случае с Украиной эту организацию может также возглавить Трамп.

В состав совета предлагается включить представителей Украины, Европы, НАТО и России. Организация будет следить за соблюдением будущего мирного плана и контролировать его выполнение.

Кроме того, США рассматривают возможность создания подобного совета для Венесуэлы. Официальные предложения по обоим советам планируют представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Как продвигаются мирные переговоры о завершении войны в Украине?