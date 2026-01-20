Трамп направил Зеленскому приглашение войти в состав "Совета мира", - FT
- Президент США пригласил Владимира Зеленского вступить в "Совет мира".
- Украинский лидер сомневается из-за возможного участия в совете Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп активизировал свои усилия по объединению международных лидеров в "Совет мира". Так, приглашение на вступление он направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, официального ответа от украинской стороны на это предложение пока не поступало. Подробности передает 24 Канал.
Что известно о приглашении Зеленского в "Совет мира"?
Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, президент Украины пока не спешит с решением. Сомнения Владимира Зеленского связаны прежде всего с составом возможных участников совета, ведь среди приглашенных есть российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, к "Совету" могут присоединиться главы государств, которые поддержали войну России против Украины.
Со своей стороны украинский президент стремится четко понять, каким будет формат работы этого органа: будет ли он функционировать как отдельная структура, или станет частью более широкого мирного плана, который сейчас обсуждают Киев и Вашингтон, а также какую роль в нем будет играть Украина.
По информации источников издания, в проекте мирного плана из 20 пунктов уже предусмотрено создание "Совета мира" под председательством президента США.
Заметим! Ожидается, что этот орган будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей, а в его состав могут войти Украина, страны Европы, НАТО, Россия и Соединенные Штаты.
В то же время официальных комментариев относительно того, идет ли речь во всех упомянутых сообщениях об одном и том же "Совете мира", пока нет.
Какова предыстория и из чего возник "Совет мира"?
Инициативу по созданию так называемого "Совета мира" Дональд Трамп впервые публично представил в сентябре прошлого года, объявив о намерении положить конец войне в Секторе Газа. В то же время из проекта устава органа, который был разослан примерно шести десяткам государств, следует, что его функции должны выходить далеко за пределы одного конфликта и охватывать урегулирование кризисов в глобальном масштабе.
Как стало известно, приглашение присоединиться к "Совету мира", получил и президент России Владимир Путин. В Москве заявили, что сейчас анализируют предложение и рассчитывают на дальнейшие контакты с американской стороной для уточнения деталей инициативы.
В то же время идея создания нового международного органа вызвала напряжение в отношениях США с отдельными европейскими партнерами. В частности, Дональд Трамп пригрозил Франции введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское после того, как президент Эммануэль Макрон отказался присоединяться к органу.
В целом инициатива Трампа была воспринята правительствами многих стран довольно сдержанно. Дипломатические круги предостерегают, что создание параллельной структуры с такими полномочиями может подорвать роль и авторитет ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности.