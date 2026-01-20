Трамп направил Зеленскому приглашение войти в состав "Совета мира", - FT

Президент США Дональд Трамп активизировал свои усилия по объединению международных лидеров в "Совет мира". Так, приглашение на вступление он направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, официального ответа от украинской стороны на это предложение пока не поступало. Подробности передает 24 Канал.

Актуально Партнер вместо изгнанника: что означает приглашение Путина в "Совет мира" Трампа

Что известно о приглашении Зеленского в "Совет мира"?

Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, президент Украины пока не спешит с решением. Сомнения Владимира Зеленского связаны прежде всего с составом возможных участников совета, ведь среди приглашенных есть российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, к "Совету" могут присоединиться главы государств, которые поддержали войну России против Украины.

Со своей стороны украинский президент стремится четко понять, каким будет формат работы этого органа: будет ли он функционировать как отдельная структура, или станет частью более широкого мирного плана, который сейчас обсуждают Киев и Вашингтон, а также какую роль в нем будет играть Украина.

По информации источников издания, в проекте мирного плана из 20 пунктов уже предусмотрено создание "Совета мира" под председательством президента США.

Заметим! Ожидается, что этот орган будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей, а в его состав могут войти Украина, страны Европы, НАТО, Россия и Соединенные Штаты.

В то же время официальных комментариев относительно того, идет ли речь во всех упомянутых сообщениях об одном и том же "Совете мира", пока нет.

Какова предыстория и из чего возник "Совет мира"?