Не смог выговорить Азербайджан и признался, что не любит мужчин: Трамп провел первый Совет мира

В Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира с участием Дональда Трампа и международных лидеров. Президент США сделал серию заявлений по Ирану, роли союзников в стабилизации региона и возможной сделке в ближайшее время.

Трамп также пошутил о Нобелевской премии мира. Об этом стало известно из трансляции первого заседания Совета Мира.

Какие заявления сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры прибыли на первое заседание Совета мира. Открывая мероприятие, американский лидер назвал Совет мира своим важнейшим делом, а присутствующих иностранцев – "невероятными друзьями"

На встречу прибыли высокопоставленные чиновники и международные представители, в частности госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер, Тони Блэр и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Трамп даже пошутил насчет Инфантино: "Здесь все – главы государств, кроме Джанни. Но он – глава футбола, так что это тоже неплохо. Пожалуй, мне нравится твоя работа больше всего".

Во время выступления Трамп сделал ряд громких заявлений – о переговорах с Ираном, контакты с Владимиром Путиным, союзников США и возможное соглашение в ближайшее время. Его речь сопровождалась как политическими сигналами, так и шутками.

Поддержка Орбана

Во время выступления Трамп также упомянул премьера Венгрии Виктор Орбан, назвав его "сильным союзником и политиком, который поддерживает мирные инициативы".

Они не могут иметь ядерное оружие, – Трамп об Иране

Особое внимание Трамп уделил Ирану, заявив о возможности быстрых решений.

Мы можем пойти дальше – а можем и нет. Возможно, мы заключим соглашение. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней. Они не могут иметь ядерное оружие – им это было сказано очень четко. Они должны заключить сделку. Если этого не произойдет – произойдут плохие вещи,

– сказал Трамп.

О контактах с Путиным

Трамп вспомнил переговоры своего спецпредставителя с российским лидером:

"Он поехал к Путину. Он его не знал – я организовал встречу. Я позвонил: "Как там Стив?" – "Он все еще внутри". Их встреча длилась четыре часа. Это талант", – рассказал президень США.

Я не люблю молодых, красивых парней, – Трамп

Один из моментов выступления вызвал улыбки в зале. Трамп внезапно заявил: "Мне не нравятся молодые, красивые мужчины".

Контекст этой фразы он не объяснил, однако аудитория восприняла ее как шутку.

Опять "Azer-bijan"

Говоря о международных партнерах, Трамп снова неправильно произнес название Азербайджана – "Azer-bijan". В то же время он заявил, что лидеры Азербайджана и Армении якобы сблизились.

"Я думаю, они стали друзьями. Не знаю, можно ли это говорить – но думаю, что да", – сказал Трамп.

Шутка о Нобелевской премии

Во время объявления о предстоящем мероприятии в Норвегии Трамп пошутил:

Когда я увидел записку – "Я рад объявить, что Норвегия..." – подумал, что они дадут мне Нобелевскую премию. Наконец-то они все сделали правильно. Но нет – это менее захватывающе. Но мне плевать на Нобелевскую премию. Я забочусь о спасении жизней,

– сказал Трамп.

Отметим, что кроме самого Трампа, на заседании будут выступать госсекретарь США Марко Рубио, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, постпред США в ООН Майк Уолтц, бывший британский премьер Тони Блэр, представитель Совета мира в Газе, болгарский дипломат Никола Младенов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после консультаций с Кремлем решил не участвовать в заседании. И отправил вместо себя главу МИД Беларуси Максима Рыжкова.

Как другие страны Европы относятся к Совету мира Трампа?