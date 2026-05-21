Спецстатус для Украины: в ЕС прокомментировали письмо Мерца

21 мая Der Spiegel написали о письме канцлера Германии Фридриха Мерца лидерам ЕС. В нем говорилось о возможности предоставить Украине специальный статус в ЕС. Теперь в Европейской комиссии отреагировали.

В ЕК получили письмо Мерца. Об этом сказал представитель Европейской комиссии, передает 24 Канал. Он также прокомментировал, уместна ли эта дискуссия.

Что сказали в ЕС об идее Мерца о спецстатусе для Украины?

Мы приветствуем то, что эта дискуссия происходит между государствами-членами. И мы призываем продолжать эту дискуссию на уровне Европейского совета. Это свидетельствует о том, что государства-члены также решительно настроены как можно быстрее воплотить расширение в жизнь. Становится все более очевидным, что расширение является геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность,

– рассказал представитель Европейской комиссии.

По его словам, вступление Украины в Европейский Союз также фундаментально связано с безопасностью ЕС.