Перепутали Бельгию с Беларусью: в США обнародовали список участников Совета мира
- Белый дом ошибочно включил Бельгию вместо Беларуси в список участников Совета мира Трампа.
- Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево опроверг участие страны, указав на предостережения относительно этой структуры.
Белый дом обнародовал список стран-участниц Совета мира Трампа. Впрочем, ошибочно указал Бельгию вместо Беларуси.
Об этом сообщило бельгийское медиа RTBF и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Как прокомментировали этот инцидент в Бельгии?
После публикации перечня приглашенных стран в Совет мира, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево опроверг эту информацию. По его словам, страна не подписывала договора о создании структуры Трампа, поскольку имеет предостережения относительно нее.
Бельгия НЕ подписала договор Совета мира. Это объявление ошибочное. Мы хотим совместного и скоординированного европейского ответа. Как и многие другие европейские страны, мы имеем предостережения относительно этого предложения,
– отметил министр.
Впоследствии источник в правительстве Бельгии сообщил, что американцы случайно добавили в список Бельгию – на ее месте должна была быть Беларусь.
Что известно о Совете мира и кто является его участниками?
Документы о создании Совета мира Дональд Трамп подписал 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Кроме США, устав организации подписали представители около 20 стран, преимущественно с Ближнего Востока и Южной Америки. Из Европейского Союза в церемонии приняли участие только премьер-министры Венгрии и Болгарии. Среди приглашенных стран оказались те, которые являются стратегически важными для Пекина. Среди них Россия и Беларусь.
Орган будет заниматься контролем прекращения огня после завершения конфликтов во всем мире.
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина также получила от Дональда Трампа приглашение вступить в Совет мира. Однако пока вступление в эту структуру невозможно из-за участия России и Беларуси.