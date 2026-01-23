Переплутали Бельгію із Білоруссю: у США оприлюднили список учасників Ради миру

Білий дім оприлюднив список країн-учасниць Ради миру Трампа. Втім, помилково зазначив Бельгію замість Білорусі.

Про це повідомило бельгійське медіа RTBF та міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Як прокоментували цей інцидент у Бельгії?

Після публікації переліку запрошених країн до Ради миру, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево спростував цю інформацію. За його словами, країна не підписувала договору про створення структури Трампа, оскільки має застереження щодо неї.

Бельгія НЕ підписала договір Ради миру. Це оголошення помилкове. Ми хочемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато інших європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції,

– зауважив міністр.

Згодом джерело в уряді Бельгії повідомило, що американці випадково додали у список Бельгію – на її місці мала бути Білорусь.

Що відомо про Раду миру та хто є її учасниками?