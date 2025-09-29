Президент США Дональд Трамп выступит на совещании высшего военного руководства. Его срочно созвал министр обороны Пит Хэгсет. Такое решение повлияло на уровень безопасности внутри страны.

Проведение соответствующей встречи запланировано на вторник, 30 сентября, рассказал представитель Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и The Washington Post.

Что известно о срочном совещании?

Министр обороны США Пит Гегсет срочно созвал сотни генералов и адмиралов со всего мира на базу морской пехоты в Квантико, что в штате Вирджиния. Пентагон по состоянию на сейчас официально подтвердил присутствие президента на собрании.

Источники в Белом доме рассказали, что участие американского президента не было предусмотрено в первоначальном плане встречи. Впрочем, впоследствии Дональд Трамп решил, что хочет принять в ней участие. Это может усилить риск политизации мероприятия.

AP напоминает, что в июне 2025 года Дональд Трамп уже выступал перед военными в Форт-Брегги, что в Северной Каролине, с речью в стиле предвыборной кампании, где резко критиковал своего предшественника Джо Байдена.

Дональд Трамп сообщал в интервью NBC News, что в рамках соответствующего мероприятия "будут говорить о том, как хорошо мы справляемся в военной сфере, о том, что мы в прекрасной форме, о многих хороших, положительных вещей".

Отмечается, что в Соединенных Штатах сейчас расширяют присутствие военных в городах, аргументируя это необходимостью борьбы с преступностью в местах, где демократические лидеры не могут обеспечить общественную безопасность.

Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия, а в Мемфисе, что в штате Теннесси, ожидается развертывание меньших сил. Ранее Дональд Трамп заявил, что также направит войска в Портленд, что в штате Орегон.

Что этому предшествовало?