Проведение соответствующей встречи запланировано на вторник, 30 сентября, рассказал представитель Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и The Washington Post.

Что известно о срочном совещании?

Министр обороны США Пит Гегсет срочно созвал сотни генералов и адмиралов со всего мира на базу морской пехоты в Квантико, что в штате Вирджиния. Пентагон по состоянию на сейчас официально подтвердил присутствие президента на собрании.

Источники в Белом доме рассказали, что участие американского президента не было предусмотрено в первоначальном плане встречи. Впрочем, впоследствии Дональд Трамп решил, что хочет принять в ней участие. Это может усилить риск политизации мероприятия.

AP напоминает, что в июне 2025 года Дональд Трамп уже выступал перед военными в Форт-Брегги, что в Северной Каролине, с речью в стиле предвыборной кампании, где резко критиковал своего предшественника Джо Байдена.

Дональд Трамп сообщал в интервью NBC News, что в рамках соответствующего мероприятия "будут говорить о том, как хорошо мы справляемся в военной сфере, о том, что мы в прекрасной форме, о многих хороших, положительных вещей".

Отмечается, что в Соединенных Штатах сейчас расширяют присутствие военных в городах, аргументируя это необходимостью борьбы с преступностью в местах, где демократические лидеры не могут обеспечить общественную безопасность.

Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия, а в Мемфисе, что в штате Теннесси, ожидается развертывание меньших сил. Ранее Дональд Трамп заявил, что также направит войска в Портленд, что в штате Орегон.

Что этому предшествовало?