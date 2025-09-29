Проведення відповідної зустрічі заплановане на вівторок, 30 вересня, розповів представник Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та The Washington Post.
Що відомо про термінову нараду?
Міністр оборони США Піт Гегсет терміново скликав сотні генералів і адміралів з усього світу на базу морської піхоти у Квантіко, що у штаті Вірджинія. Пентагон станом на зараз офіційно підтвердив присутність президента на зібранні.
Джерела у Білому домі розповіли, що участь американського президента не була передбачена в початковому плані зустрічі. Утім, згодом Дональд Трамп вирішив, що хоче взяти в ній участь. Це може посилити ризик політизації заходу.
AP нагадує, що у червні 2025 року Дональд Трамп уже виступав перед військовими у Форт-Брегзі, що у Північній Кароліні, з промовою у стилі передвиборчої кампанії, де різко критикував свого попередника Джо Байдена.
Дональд Трамп повідомляв в інтерв'ю NBC News, що у рамках відповідного заходу "будуть говорити про те, як добре ми справляємося у військовій сфері, про те, що ми в чудовій формі, про багато хороших, позитивних речей".
Зазначається, що у Сполучених Штатах наразі розширюють присутність військових в містах, аргументуючи це необхідністю боротьби зі злочинністю в місцях, де демократичні лідери не можуть забезпечити громадську безпеку.
Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія, а в Мемфісі, що у штаті Теннессі, очікується розгортання менших сил. Раніше Дональд Трамп заявив, що також надішле війська до Портленда, що у штаті Орегон.
Що цьому передувало?
Минулого тижня Гегсет несподівано наказав зібрати сотні військових командирів. До участі зобов'язані всі командири у званні від бригадного генерала до чотиризіркового генерала, а також їхні головні сержанти-радники.
Такий наказ означає, що на зустріч прибудуть навіть командувачі, які нині перебувають у зонах конфліктів чи в стратегічно важливих регіонах, а саме в Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
У Reuters припускали, що враховуючи кількість високопосадовців, які будуть зібрані в одному місці, цілком ймовірно, що може обговорюватися нова стратегія національної оборони та скорочення кількості найвищих посадових осіб.