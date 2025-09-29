Проведення відповідної зустрічі заплановане на вівторок, 30 вересня, розповів представник Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та The Washington Post.

Дивіться також Венс несподівано розкритикував Росію: ексглава розвідки пояснив, чому змінилась позиція США

Що відомо про термінову нараду?

Міністр оборони США Піт Гегсет терміново скликав сотні генералів і адміралів з усього світу на базу морської піхоти у Квантіко, що у штаті Вірджинія. Пентагон станом на зараз офіційно підтвердив присутність президента на зібранні.

Джерела у Білому домі розповіли, що участь американського президента не була передбачена в початковому плані зустрічі. Утім, згодом Дональд Трамп вирішив, що хоче взяти в ній участь. Це може посилити ризик політизації заходу.

AP нагадує, що у червні 2025 року Дональд Трамп уже виступав перед військовими у Форт-Брегзі, що у Північній Кароліні, з промовою у стилі передвиборчої кампанії, де різко критикував свого попередника Джо Байдена.

Дональд Трамп повідомляв в інтерв'ю NBC News, що у рамках відповідного заходу "будуть говорити про те, як добре ми справляємося у військовій сфері, про те, що ми в чудовій формі, про багато хороших, позитивних речей".

Зазначається, що у Сполучених Штатах наразі розширюють присутність військових в містах, аргументуючи це необхідністю боротьби зі злочинністю в місцях, де демократичні лідери не можуть забезпечити громадську безпеку.

Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія, а в Мемфісі, що у штаті Теннессі, очікується розгортання менших сил. Раніше Дональд Трамп заявив, що також надішле війська до Портленда, що у штаті Орегон.

Що цьому передувало?