Трамп намекнул, чего ждать в случае срыва мирных переговоров

Трамп намекнул, что в случае провала дипломатических переговоров война между Россией и Украиной продолжится. А количество жертв будет расти.

Об этом президент США сказал после переговоров с Владимиром Зеленским, рассказывает 24 Канал.

Какое заявление относительно вероятного провала сделки сделал Трамп?

По словам Трампа, отсутствие прогресса в дипломатическом процессе будет означать продолжение боевых действий и новые потери.

Если ничего не произойдет, они будут продолжать сражаться и умирать. Это плохо. Если ничего не получится – война продолжится, смерти продолжатся. Этого не хотят ни Зеленский, ни я, ни Путин,

– сказал президент Штатов.

Трамп намекнул, что провал переговоров будет иметь серьезные последствия для двух сторон.

Как Трамп прокомментировал ход мирных переговоров?