"Веселого Рождества погибшим террористам": Трамп заявил о "мощном ударе" по ИГ в Нигерии
- США нанесли удары по боевикам ИГИЛ в Нигерии после нападения на христиан.
- Ранее Трамп предупреждал об ответе, если атаки не прекратятся
Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по боевикам ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Это произошло после нападения на христиан в регионе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Hil и сообщение Трампа в собственной соцсети.
Смотрите также США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия
Что известно об операции в Нигерии?
Операция была проведена по приказу Дональда Трампа как главнокомандующего. По его словам, удары были "мощными и смертоносными" и направленными против группировки, которая, по его утверждению, жестоко убивала мирных христиан.
В Африканском командовании США (AFRICOM) подтвердили, что в результате ударов были уничтожены несколько боевиков ИГИЛ. Там также голосили на преданности США борьбе с террористическими угрозами.
Напомним! В ноябре Трамп угрожал применением силы, если насилие против христиан в Нигерии не будет прекращено. Он отмечал, что предупреждал боевиков о жестком ответе в случае продолжения атак.
Что известно о военных конфликтах в мире?
В ночь на 24 декабря на границе Таджикистана с Афганистаном произошло столкновение, в результате которого погибли трое нападавших и двое пограничников. Пограничная служба Таджикистана обвинила правительство талибов в неспособности обеспечить безопасность границы.
США перебрасывают элитные спецподразделения и военную авиацию ближе к Венесуэле. В течение последних дней активизировали перемещение военной и перебросили самолеты специального назначения к Карибскому бассейну.