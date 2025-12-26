Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Hil та повідомлення Трампа у власній соцмережі.

Що відомо про операцію в Нігерії?

Операцію було проведено за наказом Дональда Трампа як головнокомандувача. За його словами, удари були "потужними та смертоносними" і спрямованими проти угруповання, яке, за його твердженням, жорстоко вбивало мирних християн.

В Африканському командуванні США (AFRICOM) підтвердили, що внаслідок ударів було знищено кількох бойовиків ІДІЛ. Там також голосили на відданості США боротьбі з терористичними загрозами.

Нагадаємо! У листопаді Трамп погрожував застосуванням сили, якщо насильство проти християн у Нігерії не буде припинене. Він зазначав, що попереджав бойовиків про жорстку відповідь у разі продовження атак.

