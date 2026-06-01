Саме ця деталь привернула особливу увагу до сюжету Fox News, опублікованого 30 травня.

Як Трамп береже фото Путіна?

Журналісти показали інтер'єр Пальмової кімнати в Білому домі, де Дональд Трамп розмістив фотографії, пов'язані зі своєю президентською діяльністю.

На відео можна розгледіти, що серед численних знімків, представлених у цьому приміщенні, лише одна фотографія зображає Трампа разом з іншою людиною. Йдеться саме про очільника Кремля. На світлині Володимир Путін позує поруч із Дональдом Трампом на Алясці під час зустрічі в серпні 2025 року.

Ця фотографія є єдиним спільним фото з іншим світовим лідером у цій частині резиденції. При цьому всі інші фотографії, які демонструються в залі, показують очільника Білого дому виключно самостійно.



Фотографія Путіна досі висить у Білому домі (її можна помітити на задньому фоні праворуч) / Скриншот

Нагадаємо. Цю фотографію повісили ще в січні, саме тоді вона вперше "наробила шуму" у медіа. Раніше ж Дональд Трамп заявляв, що Володимир Путін нібито побоюється Сполучених Штатів, але не відчуває страху перед Європою.