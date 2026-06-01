Про це розповів 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, наголосивши, що наразі Володимир Путін перебуває у глухому куті, адже йому не вдалося отримати від Дональда Трампа те, що він хотів. Водночас оточення очільника Кремля все більше розчаровується у його рішеннях і вчинках.

Є російські сили, які можуть вплинути на режим Путіна

"Путін в цій ситуації отримав все, що хотів. Він хотів більше часу – мав його. Він хотів увагу Трампа – отримав її. І що в результаті він має? Палаючу країну, економіка якої знищується, вантажівки, які горять на трасах окупованих територій, дрони, які б'ють, зокрема, по Москві", – наголосив політичний діяч.

Очільник Кремля, на думку Рашкіна, отримав все, що хотів. Однак, як з'ясувалося, це, ймовірно, не те, чого він прагнув.

Дональд Трамп практично знищив усі стелі цін на нафту, які існували раніше для Путіна, тому що терміново була потрібна нафта за будь-яку ціну. І якби не атаки України по російській інфраструктурі та НПЗ, то ситуація була б зовсім іншою,

– підкреслив він.

Сьогодні Україна домінує у новинах, у просуванні наративів, що вона завдає ударів по Москві, по території Росії, і ініціатива на боці Києва. А Путін в цей час, за словами громадського діяча, ховається у бункері.

"Тому очільник Кремля намагається змінити ці наративи. Йому терміново потрібно, щоб виникла якась інша історія. Але це не просто. Росія зазнає величезних втрат на фронті, і це глухий кут. Вона намагається накопичити кілька сотень дронів і потім запускає їх за одну ніч по Україні. При цьому росіяни не можуть відмовитися від маячної ідеї Путіна", – відзначив Юрій Рашкін.

У цій ситуації, на його думку, потрібно закликати оточення Путіна позбутися його, якщо воно хоче отримувати гроші, вийти з-під санкцій і жити нормально. Водночас розраховувати на підтримку Трампа у цьому питанні не варто – він не вимагатиме зміни режиму в Росії.

Зверніть увагу! У Bloomberg повідомляють, що на тлі атак українських безпілотників на російську територію та через економічні проблеми посилюється критика на адресу Путіна всередині Росії. Також російське суспільство втомилося від війни. Все це впливає на настрої серед російської еліти, яка перебуває у напруженні. Також деякі кремлівські високопосадовці дійшли висновку, що війна в Україні перебуває у глухому куті та не має наявного політичного чи військового рішення. Журналісти вважають, що Путін хоче закінчити війну до кінця 2026 року. Проте йому важливо, щоб це відбулося саме на його умовах. Одна з них – контроль Росії над усією територією Донецької області.

Трамп просто хоче заробляти гроші і щоб папка з його досьє лежала в надійному сейфі. Його навіть влаштує, як вважає Рашкін, якщо це зможе забезпечити хтось з оточення Путіна. Тому російській опозиції не варто сподіватися, що при Трампі вона зможе домогтися якихось результатів.

Які процеси відбуваються в Росії останнім часом?

Війна в Україні поступово змінює ситуацію в Росії. Йдеться про зростання навантаження на економіку, інфляцію, які погіршують рівень життя росіян. Через збереження жорсткого контролю з боку російської влади щодо опозиції, критики Кремля переслідуються, як пише видання The Telegraph, або змушені залишати Росію.

Експерти вважають, що нинішня ситуація схожа на інші, які відбувалися в різні історичні періоди і були переломними для влади в Росії. У виданні зазначають, що від того, як вирішаться сьогоднішні проблеми, залежатиме, зокрема, як довго триватиме війна.

Також журналісти Пйотр Зауер та Шон Вокер пишуть у The Guardian, що всередині російських еліт в останні місяці "відчутно змінився настрій". Зокрема, в оточенні Путіна є ті, хто глибоко ним розчарований і вважають, що Росія прямує до катастрофи. Журналісти зазначають, що все більше людей мають думку, що влада ухвалює "безглузді та руйнівні рішення". А ті, хто раніше захищали очільника Кремля, нині мовчать.

Однак сам Путін не змінив своїх планів щодо війни в Україні і прагне її продовжувати. Ба більше, він впевнений, що Росія зможе здійснити невдовзі військовий прорив. При цьому Путін вже менше сподівається на можливості Дональда Трампа змусити Київ віддати Донбас. Хоча після перемоги Трампа у Кремлі мали надію, що США зможуть натиснути на Україну. Проте сьогодні в Москві в це вже майже ніхто не вірить.