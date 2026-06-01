Об этом рассказал 24 Каналу общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, подчеркнув, что сейчас Владимир Путин находится в тупике, ведь ему не удалось получить от Дональда Трампа то, что он хотел. В то же время окружение главы Кремля все больше разочаровывается в его решениях и поступках.

Есть российские силы, которые могут повлиять на режим Путина

"Путин в этой ситуации получил все, что хотел. Он хотел больше времени – имел его. Он хотел внимание Трампа – получил его. И что в результате он имеет? Горящую страну, экономика которой уничтожается, грузовики, которые горят на трассах оккупированных территорий, дроны, которые бьют, в частности, по Москве", – отметил политический деятель.

Глава Кремля, по мнению Рашкина, получил все, что хотел. Однако, как выяснилось, это, вероятно, не то, к чему он стремился.

Дональд Трамп практически уничтожил все потолки цен на нефть, которые существовали ранее для Путина, потому что срочно была нужна нефть любой ценой. И если бы не атаки Украины по российской инфраструктуре и НПЗ, то ситуация была бы совсем другой,

– подчеркнул он.

Сегодня Украина доминирует в новостях, в продвижении нарративов, что она наносит удары по Москве, по территории России, и инициатива на стороне Киева. А Путин в это время, по словам общественного деятеля, прячется в бункере.

"Поэтому глава Кремля пытается изменить эти нарративы. Ему срочно нужно, чтобы возникла какая-то другая история. Но это не просто. Россия несет огромные потери на фронте, и это тупик. Она пытается накопить несколько сотен дронов и потом запускает их за одну ночь по Украине. При этом россияне не могут отказаться от бредовой идеи Путина", – отметил Юрий Рашкин.

В этой ситуации, по его мнению, нужно призывать окружение Путина избавиться от его, если оно хочет получать деньги, выйти из-под санкций и жить нормально. В то же время рассчитывать на поддержку Трампа в этом вопросе не стоит – он не будет требовать смены режима в России.

Обратите внимание! В Bloomberg сообщают, что на фоне атак украинских беспилотников на российскую территорию и из-за экономических проблем усиливается критика в адрес Путина внутри России. Также российское общество устало от войны. Все это влияет на настроения среди российской элиты, которая находится в напряжении. Также некоторые кремлевские чиновники пришли к выводу, что война в Украине находится в тупике и не имеет имеющегося политического или военного решения. Журналисты считают, что Путин хочет закончить войну до конца 2026 года. Однако ему важно, чтобы это произошло именно на его условиях. Одно из них – контроль России над всей территорией Донецкой области.

Трамп просто хочет зарабатывать деньги и чтобы папка с его досье лежала в надежном сейфе. Его даже устроит, как считает Рашкин, если это сможет обеспечить кто-то из окружения Путина. Поэтому российской оппозиции не стоит надеяться, что при Трампе она сможет добиться каких-то результатов.

Какие процессы происходят в России в последнее время?

Война в Украине постепенно меняет ситуацию в России. Речь идет о росте нагрузки на экономику, инфляцию, которые ухудшают уровень жизни россиян. Из-за сохранения жесткого контроля со стороны российских властей в отношении оппозиции, критики Кремля преследуются, как пишет издание The Telegraph, или вынуждены покидать Россию.

Эксперты считают, что нынешняя ситуация похожа на другие, которые происходили в разные исторические периоды и были переломными для власти в России. В издании отмечают, что от того, как решатся сегодняшние проблемы, будет зависеть, в частности, как долго продлится война.

Также журналисты Петр Зауэр и Шон Уокер пишут в The Guardian, что внутри российских элит в последние месяцы "ощутимо изменилось настроение". В частности, в окружении Путина есть те, кто глубоко им разочарован и считают, что Россия движется к катастрофе. Журналисты отмечают, что все больше людей имеют мнение, что власть принимает "бессмысленные и разрушительные решения". А те, кто раньше защищали главу Кремля, сейчас молчат.

Однако сам Путин не изменил своих планов относительно войны в Украине и стремится ее продолжать. Более того, он уверен, что Россия сможет осуществить вскоре военный прорыв. При этом Путин уже меньше надеется на возможности Дональда Трампа заставить Киев отдать Донбасс. Хотя после победы Трампа в Кремле надеялись, что США смогут надавить на Украину. Однако сегодня в Москве в это уже практически никто не верит.