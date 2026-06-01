Именно эта деталь привлекла особое внимание к сюжету Fox News, опубликованного 30 мая.

Читайте также Путин получил все, что хотел, и потерял это: политический деятель из США разобрал настроения в Кремле

Как Трамп бережет фото Путина?

Журналисты показали интерьер Пальмовой комнаты в Белом доме, где Дональд Трамп разместил фотографии, связанные со своей президентской деятельностью.

Президент США показал Белый дом: смотрите видео

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

На видео можно разглядеть, что среди многочисленных снимков, представленных в этом помещении, только одна фотография изображает Трампа вместе с другим человеком. Речь идет именно о главе Кремля. На фотографии Владимир Путин позирует рядом с Дональдом Трампом на Аляске во время встречи в августе 2025 года.

Эта фотография является единственным совместным фото с другим мировым лидером в этой части резиденции. При этом все другие фотографии, которые демонстрируются в зале, показывают главу Белого дома исключительно самостоятельно.



Фотография Путина до сих пор висит в Белом доме (ее можно заметить на заднем фоне справа) / Скриншот

Напомним. Эту фотографию повесили еще в январе, именно тогда она впервые "наделала шума" в медиа. Ранее же Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин якобы опасается Соединенных Штатов, но не испытывает страха перед Европой.