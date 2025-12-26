Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Hil и сообщение Трампа в собственной соцсети.

Что известно об операции в Нигерии?

Операция была проведена по приказу Дональда Трампа как главнокомандующего. По его словам, удары были "мощными и смертоносными" и направленными против группировки, которая, по его утверждению, жестоко убивала мирных христиан.

В Африканском командовании США (AFRICOM) подтвердили, что в результате ударов были уничтожены несколько боевиков ИГИЛ. Там также голосили на преданности США борьбе с террористическими угрозами.

Напомним! В ноябре Трамп угрожал применением силы, если насилие против христиан в Нигерии не будет прекращено. Он отмечал, что предупреждал боевиков о жестком ответе в случае продолжения атак.

