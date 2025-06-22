Tomahawk, В-2 и противобункерные бомбы: стало известно, чем США били по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Для атаки Трамп не пожалел своего лучшего вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об оружии, которое США применили в атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США атаковала ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан.

Сообщается, что США сбросили на Фордо 6 противобункерных бомб GBU-57.

На главный объект, Фордо, сброшено полное количество бомб. Поздравляем наших великих американских воинов. Все самолеты безопасно возвращаются домой,

– написал президент США.

Какие характеристики GBU-57

GBU-57 – это управляемая противобункерная авиационная бомба, масса которой составляет 13,2 тонны из них около 2,7 тонн – боевая часть. По данным из открытых источников, бомба способна проникать на 60 метров под землю и на 16 метров в бетон. Эксперты считают их самыми эффективными для ударов по укрепленным объектам.

На Натанз и Исфахан же запустили 30 крылатых ракет Tomahawk.

Reuters пишет, что в операции были задействованы американские бомбардировщики В-2. За день до этого фиксировались перемещения этих самолетов.

В-2 – американский малозаметный стратегический бомбардировщик, построенный по схеме "летающее крыло". Этот самолет является самым дорогим самолетом в истории: его стоимость превышает 2 миллиарда долларов. Для сравнения: стоимость одного самолета F-16 колеблется от 12,7 до 80 миллионов долларов.

США задействовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану / фото Ben Lovegrove

Заметим, в Иране утверждают, что вывезли все критически важные материалы из трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. Мол, обошлось без серьезных потерь.