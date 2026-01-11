США снова нанесли удары по ИГИЛ в Сирии, – Fox News
- США нанесли новый удар по объектам ИГИЛ в Сирии 10 января, это уже вторая атака после событий 19 декабря.
- Удары являются частью операции "Соколиный глаз".
10 января стало известно, что американские военные нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии. Произошло это уже второй раз за последнее время.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Британия и Франция нанесли удар по оружию ИГИЛ: подробности операции
Что известно об атаке на Сирию?
Изданию информацию об операции в Сирии подтвердили официальные лица США.
Отмечается, что она стала второй по счету атакой американских военных на объекты Исламского государства в Сирии.
Предыдущая состоялась 19 декабря, после того, как боевик ИГИЛ убил двух американских солдат и их переводчика.
Центральное командование США заявило, что новые удары 10 января были нанесены "примерно в 12:30 по восточному времени" и были направлены на "несколько целей ИГИЛ по всей Сирии".
Отмечается, что эта атака была частью операции "Соколиный глаз", которую начали именно в декабре.
Новые удары также произошли после того, как специальный посланник США по вопросам Сирии Том Баррак заявил, что встретился в Дамаске с новым руководством Сирии, чтобы обсудить будущее страны.
Баррак рассказал, что переговоры были сосредоточены на "недавних событиях в Алеппо и более широком пути вперед для исторического перехода Сирии". Он добавил, что США "приветствуют исторический переход Сирии и выражают свою поддержку сирийскому правительству под руководством президента Ахмеда аль-Шараа".
США также обсуждают возможность атаковать Иран
Более двух недель Иран охвачен народными протестами. Население недовольно экономическим кризисом и политической замкнутостью режима.
На фоне этого наследный принц Ирана призвал Трампа вмешаться в ситуацию в стране. Президент США впоследствии заявил, что готов помочь.
Впоследствии стало известно, что администрация Трампа обсуждает возможность масштабного авиаудара по Ирану в ответ на подавление протестов властями. Впрочем, никаких конкретных действий для подготовки атаки еще не делали.