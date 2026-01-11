США снова нанесли удары по ИГИЛ в Сирии, – Fox News

10 января стало известно, что американские военные нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии. Произошло это уже второй раз за последнее время.

Что известно об атаке на Сирию?

Изданию информацию об операции в Сирии подтвердили официальные лица США.

Отмечается, что она стала второй по счету атакой американских военных на объекты Исламского государства в Сирии.

Предыдущая состоялась 19 декабря, после того, как боевик ИГИЛ убил двух американских солдат и их переводчика.

Центральное командование США заявило, что новые удары 10 января были нанесены "примерно в 12:30 по восточному времени" и были направлены на "несколько целей ИГИЛ по всей Сирии".

Отмечается, что эта атака была частью операции "Соколиный глаз", которую начали именно в декабре.

Новые удары также произошли после того, как специальный посланник США по вопросам Сирии Том Баррак заявил, что встретился в Дамаске с новым руководством Сирии, чтобы обсудить будущее страны.

Баррак рассказал, что переговоры были сосредоточены на "недавних событиях в Алеппо и более широком пути вперед для исторического перехода Сирии". Он добавил, что США "приветствуют исторический переход Сирии и выражают свою поддержку сирийскому правительству под руководством президента Ахмеда аль-Шараа".

