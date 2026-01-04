Произошло это поздно вечером 3 января. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.

Что известно об ударе по ИГИЛ?

Как сообщили в британском оборонном ведомстве, объект обнаружили разведчики. Он вероятно, служил местом хранения оружия и взрывчатых материалов и располагался в горной местности к северу от Пальмиры – древнего города в центральной части Сирии.

В заявлении Министерства обороны Великобритании отмечается, что самолеты применили высокоточные авиабомбы Paveway IV, которыми поразили несколько туннельных входов, ведущих к хранилищу. Хотя окончательный анализ результатов удара еще продолжается, предварительные оценки указывают на успешное уничтожение цели.

Также в Минобороны подчеркнули, что авиаудар не создал никакой угрозы для гражданских лиц. Все привлеченные самолеты безопасно вернулись на базу, не получив повреждений.

В операции участвовали истребители Typhoon в модификации FGR4, которые действовали при поддержке самолета-топливозаправщика Voyager.

В британском оборонном ведомстве отметили, что авиация Королевских воздушных сил и в дальнейшем осуществляет патрулирование сирийского воздушного пространства с целью недопущения возобновления активности ИГИЛ после его военного поражения в районе Багуз-Фавкани в марте 2019 года.

Эти действия демонстрируют лидерство Великобритании и нашу решимость стоять бок о бок с союзниками, чтобы не допустить любого возрождения ИГИЛ и искоренить их опасную и насильственную идеологию на Ближнем Востоке,

– сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Для справки: Исламское государство (ИГИЛ) – радикальная суннитская группировка, признана международной террористической организацией. Ранее она контролировала значительные территории в Сирии и Ираке, а также действовала в ряде других стран. С 2019 года ИГИЛ преимущественно функционирует в подполье, продвигая идею создания халифата и уничтожения тех, кого считает "неверными".

Что этому предшествовало?