Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що відомо про атаку на Сирію?

Виданню інформацію про операцію у Сирії підтвердили офіційні особи США.

Зазначається, що вона стала другою за рахунком атакою американських військових на об'єкти Ісламської держави в Сирії.

Попередня відбулася 19 грудня, після того, як бойовик ІДІЛ вбив двох американських солдатів та їх перекладача.

Центральне командування США заявило, що нові удари 10 січня були завдані "приблизно о 12:30 за східним часом" і були спрямовані на "кілька цілей ІДІЛ по всій Сирії".

Зазначається, що ця атака була частиною операції "Соколине око", яку розпочали саме у грудні.

Нові удари також відбулися після того, як спеціальний посланник США з питань Сирії Том Баррак заявив, що зустрівся в Дамаску з новим керівництвом Сирії, щоб обговорити майбутнє країни.

Баррак розповів, що переговори були зосереджені на "нещодавніх подіях в Алеппо та ширшому шляху вперед для історичного переходу Сирії". Він додав, що США "вітають історичний перехід Сирії та висловлюють свою підтримку сирійському уряду під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа".

США також обговорюють можливість атакувати Іран