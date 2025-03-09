США частично прекратили поддержку обслуживания истребителей F-16 в Украине, – Forbes

США не могут просто "выключить" F-16 американской компании Lockheed Martin, которыми оснащены украинские военно-воздушные силы. Однако приостановление администрацией Трампа военной поддержки Украины повлияет на обслуживание истребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Речь идет о "жизненно важной поддержке радиолокационных помех".

Смотрите также Ракеты SCALP, истребители Mirage 2000 и ПВО: как Франция помогает Украине оружием и деньгами

Что известно об украинских истребителях

Приостановление военной помощи может лишить украинские ВС важнейших средств воздушного противодействия в критический момент 3 года полномасштабного вторжения России.

Но украинцы не бессильны – у них все еще есть союзники. Они (украинцы – 24 Канал) могут переложить бремя противодействия воздушным помехам на истребители Dassault Mirage 2000, которые Украина получает от Франции,

– пишет Forbes.