Иран демонстрирует заинтересованность: Виткофф раскрыл, как США пытаются убедить Тегеран в сделке
- Стив Уиткофф заявил, что США хотят убедить Иран в отсутствии лучшей альтернативы, чем принятие условий США для окончания войны на Ближнем Востоке.
- Иранские чиновники, несмотря на публичный отказ, демонстрируют заинтересованность в переговорах, но высшее руководство страны еще не приняло окончательного решения.
Американская сторона убеждена, что Иран можно заверить в отсутствии лучшей альтернативы, чем принятие условий США для окончания войны на Ближнем Востоке.
Об этом заявил специальный представитель Стив Уиткофф, передает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
В чем США хотят убедить Иран?
По словам журналиста, Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон уже передал Ирану предупреждение в том, что "им не стоит снова ошибаться в расчетах", и сообщил о желании Тегерана закончить войну с США.
Позже Равид со ссылкой на источник, осведомлённый с посредническими усилиями, отметил, что несмотря на публичное заявление Ирана об отклонении предложения США, чиновники страны демонстрируют заинтересованность в переговорах.
В то же время иранские чиновники до сих пор не дали окончательного ответа на предложение (о сделке – 24 Канал),
– написал он.
По словам собеседника журналиста, посредники давят на Тегеран, чтобы тот согласился на встречу в ближайшие дни, но иранские чиновники утверждают, что высшее руководство страны еще не приняло решение.
"Ключевой вопрос для посредников – добиться того, чтобы встреча состоялась. Но главной проблемой была недоверие и подозрения иранской стороны в том, что США снова их обманывают", – добавил источник.
Что происходит между США и Ираном?
Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных наземных войск в регион Ближнего Востока. Это может дать Дональду Трампу больше возможностей, пока он продвигает мирный план.
Полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr сообщило, что из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, Тегеран, вероятно, мобилизует военные силы для борьбы с американцами.
WSJ со ссылкой на источники в Сенате писало, что наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время. Предположительно, на такой шаг могут пойти для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харг.