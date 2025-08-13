13 августа, 18:19
США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели, – CBS News
Вечером 13 августа стало известно, что в Америке готовятся к трехсторонней встрече Трампа, Путина и Зеленского. Она может состояться на следующей неделе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
Что известно о подготовке к встрече Зеленского, Путина и Трампа?
Место и точное время возможного совместного саммита не известны. Но журналисты привели некоторые детали.
Два источника, знакомые с переговорами, сообщили CBS News 12 августа, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели,
– говорится в статье.