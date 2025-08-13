Увечері 13 серпня стало відомо, що в Америці готуються до тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського. Вона може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Що відомо про підготовку до зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа?

Місце і точний час можливого спільного саміту не відомі. Але журналісти навели деякі деталі.

Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили CBS News 12 серпня, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня,

– мовиться в статті.

Трамп не раз говорив, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.

"Наступна зустріч буде або із Зеленським і Путіним, або між Зеленським, Путіним та мною", – нагадали журналісти його слова 11 серпня.

13 серпня Україна, Європа та США узгодили 5 ключових принципів щодо припинення війни. Ідеться про гарантії безпеки для України, відсутність для Росії права вето щодо вступу України до НАТО тощо. До речі, США братимуть участь у гарантуванні безпеки для України.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Путін приїде на Аляску разом з Лавровим.