США готують зустріч Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня, – CBS News
- США готують тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського, яка може відбутися наприкінці наступного тижня.
- Місце і точний час зустрічі не відомі.
Увечері 13 серпня стало відомо, що в Америці готуються до тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського. Вона може відбутися вже наступного тижня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
Що відомо про підготовку до зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа?
Місце і точний час можливого спільного саміту не відомі. Але журналісти навели деякі деталі.
Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили CBS News 12 серпня, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня,
– мовиться в статті.
Трамп не раз говорив, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.
"Наступна зустріч буде або із Зеленським і Путіним, або між Зеленським, Путіним та мною", – нагадали журналісти його слова 11 серпня.
13 серпня Україна, Європа та США узгодили 5 ключових принципів щодо припинення війни. Ідеться про гарантії безпеки для України, відсутність для Росії права вето щодо вступу України до НАТО тощо. До речі, США братимуть участь у гарантуванні безпеки для України.
Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Путін приїде на Аляску разом з Лавровим.