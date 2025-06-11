США готовятся частично эвакуировать посольство в Ираке из-за рисков для безопасности, – Reuters

Соединенные Штаты готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке. Страна также позволит членам семей военнослужащих покинуть объекты на Ближнем Востоке из-за роста угроз безопасности в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему США планирует эвакуацию посольства

Четыре американских и два иракских источника не уточнили, какие именно угрозы безопасности стали причиной такого решения. Однако сообщения о возможной эвакуации привели к росту цен на нефть более чем на 4%.

Государственный департамент регулярно пересматривает размещение американского персонала за рубежом, и это решение было принято по итогам недавней проверки,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.